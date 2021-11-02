Показаны первые реальные изображения нового урезанного флагмана Samsung Galaxy S21 FE

Блок камеры новинки похож на таковой у Galaxy S21 и S21 Plus, но смартфон вряд ли унаследует используемые там датчики изображения. Предполагается, что он будет поставляться с основным сенсором на 32 Мп, сверхширокоугольным модулем на 12 Мп и телеобъективом на 8 Мп.

Согласно утечкам, смартфон будет работать на процессоре Qualcomm Snapdragon 888, но предположительно существует и вариант с чипсетом Exynos.