Показаны первые реальные изображения нового урезанного флагмана Samsung Galaxy S21 FE

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Показаны первые реальные изображения нового урезанного флагмана Samsung Galaxy S21 FEОпубликованы снимки крышек смартфона
До недавних пор было неясно, выпустит ли Samsung модель Galaxy S21 FE. Недавно появилась информация, что смартфон всё-таки представят в январе 2021 года. А теперь факт его существования подкрепила порция изображений, опубликованных известным инсайдером под ником Roland Quandt.
На изображениях видна задняя панель устройства как снаружи, так и изнутри. Всё это ещё раз указывает на то, что Galaxy S21 FE будет урезанной версией Galaxy S21. Samsung приходится кое-что модифицировать, чтобы предложить телефон по более низкой цене. Так, видно, что в модели FE будет использоваться только пластик.
Блок камеры новинки похож на таковой у Galaxy S21 и S21 Plus, но смартфон вряд ли унаследует используемые там датчики изображения. Предполагается, что он будет поставляться с основным сенсором на 32 Мп, сверхширокоугольным модулем на 12 Мп и телеобъективом на 8 Мп.
Согласно утечкам, смартфон будет работать на процессоре Qualcomm Snapdragon 888, но предположительно существует и вариант с чипсетом Exynos.
Источник: Phonearena