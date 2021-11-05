Показаны первые «живые» фото следующего флагманского смартфона Samsung

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Показаны первые «живые» фото следующего флагманского смартфона SamsungGalaxy S22
Инсайдер Джон Проссер (Jon Prosser) опубликовал первые настоящие фотографии грядущего Samsung Galaxy S22 Ultra. Выход этого флагмана ожидается в начале 2022 года.
При просмотре снимков в глаза бросается отсутствие выделенного блока камер. Объективы просто расположены в отверстиях в корпусе. Модули камеры размещены в форме буквы «P». Иными словами: дизайн Galaxy S22 Ultra будет очень отличаться от iPhone 13.
Также по фото видно, что смартфон будет использовать слегка изогнутый дисплей. Ходили слухи, что Samsung Galaxy S22 Ultra может получить плоский экран, но, видимо, ничего такого не будет.
Помимо этого, в корпусе смартфона будет слот для стилуса S Pen. Раньше это было характерно для линейки Galaxy Note, но недавно Samsung изменила свою продуктовую стратегию.
Источник: Phonearena