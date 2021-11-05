Показаны первые «живые» фото следующего флагманского смартфона Samsung

Также по фото видно, что смартфон будет использовать слегка изогнутый дисплей. Ходили слухи, что Samsung Galaxy S22 Ultra может получить плоский экран, но, видимо, ничего такого не будет.

Помимо этого, в корпусе смартфона будет слот для стилуса S Pen. Раньше это было характерно для линейки Galaxy Note, но недавно Samsung изменила свою продуктовую стратегию.