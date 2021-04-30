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Сегодня в 15:22
Показаны реальные фото следующего флагманского смартфона Huawei
Анонс уже скоро
Huawei сейчас работает над флагманскими смартфонами нового поколения серии Huawei P50. Они должны будут выйти летом. В сети уже появились реальные фотографии модели Huawei P50.
Снимки опубликовал инсайдер @DCS в китайской соцсети Weibo. По фотографиям видно, что дизайн смартфона соответствует тому, что мы знаем о нём из утечек. У аппарата есть фронтальная камера в вырезе в дисплее. На задней панели имеется блок камер с двумя основными круглыми модулями.
Согласно слухам, смартфоны серии Huawei P50 получат новый датчик изображения для основной камеры — Sony IMX707 форматом 1/1.18 дюйма. В дополнение к главному сенсору будут установлены другие модули, в том числе с перископным объективом. Также у смартфона будет подэкранный сканер отпечатков пальцев. У модели Huawei P50 ожидается 6,3-дюймовый экран.