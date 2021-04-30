Показаны реальные фото следующего флагманского смартфона Huawei

Снимки опубликовал инсайдер @DCS в китайской соцсети Weibo. По фотографиям видно, что дизайн смартфона соответствует тому, что мы знаем о нём из утечек. У аппарата есть фронтальная камера в вырезе в дисплее. На задней панели имеется блок камер с двумя основными круглыми модулями.