Показаны рендеры грядущего смартфона Samsung Galaxy Note21

В частности, на рендерах показана топовая модель Galaxy Note21 Ultra. По рисункам видно, что устройство получит большой экран, загибающийся на боковые грани. Инноваций в экране не будет: имеется вырез под фронтальную камеру. Хотя ранее и появлялись слухи о том, что в Note21 может появиться подэкранная камера, пока в это слабо верится. Дизайн задней панели копирует Galaxy S21.