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Сегодня 13:45

Показаны рендеры грядущего смартфона Samsung Galaxy Note21

Его могут представить в августе 2021
В сети ходило много слухов о том, что Samsung может закрыть линейку Galaxy Note. Однако компания, похоже, решила выпустить ещё одно поколение. Авторы LetsGoDigital опубликовали рендеры Galaxy Note21, которые отражают внешний вид новинок.

В частности, на рендерах показана топовая модель Galaxy Note21 Ultra. По рисункам видно, что устройство получит большой экран, загибающийся на боковые грани. Инноваций в экране не будет: имеется вырез под фронтальную камеру. Хотя ранее и появлялись слухи о том, что в Note21 может появиться подэкранная камера, пока в это слабо верится. Дизайн задней панели копирует Galaxy S21.

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Фото: LetsGoDigital

Скорее всего, Samsung Galaxy Note21 Ultra дебютирует в августе 2021 год. Сегодня, кстати, компания официально объявила о презентации S21 14 января.