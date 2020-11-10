Показаны сделанные на iPhone 12 mini фотографии

В целом, обзорщики похвалили основную камеру iPhone 12 mini. Она может выдать сносные фотографии даже в тёмное время суток.

Сообщается, что основная камера у iPhone 12 mini аналогична таковой в iPhone 12. Обе имеют датчики по 12 Мп, сверхширокоугольный и широкоугольный объективы. «Мини»-смартфон также поддерживает Smart HDR 1.3.