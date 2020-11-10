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Показаны сделанные на iPhone 12 mini фотографии
В целом, основная камера тут неплохая
В сети опубликовали первые обзоры нового iPhone 12 mini. Авторы поделились и снимками, сделанными на смартфон.
В целом, обзорщики похвалили основную камеру iPhone 12 mini. Она может выдать сносные фотографии даже в тёмное время суток.
Сообщается, что основная камера у iPhone 12 mini аналогична таковой в iPhone 12. Обе имеют датчики по 12 Мп, сверхширокоугольный и широкоугольный объективы. «Мини»-смартфон также поддерживает Smart HDR 1.3.
Устройство также делает несколько снимков с экспозицией, а затем объединяет их в одну «идеальную».
Напомним, в России предзаказы на iPhone 12 mini начались с 6 ноября. Самая дешёвая версия модели с 64 ГБ памяти обойдётся в 69 990 рублей.