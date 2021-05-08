Показаны сделанные на новый флагманский смартфон Sony фотографии

Sony уже представила смартфоны Xperia 1 III и Xperia 5 III, но их продажи ещё не начались. Компания пытается сохранить интерес к новинкам, поэтому опубликовала ранее проморолики о камере. Тем не менее, реальные образцы всегда показательнее. И в сети наконец появились несколько фотографий, сделанных на флагманскую модель Xperia 1 III.