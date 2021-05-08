Телефоны
Сегодня в 17:22
Показаны сделанные на новый флагманский смартфон Sony фотографии
Выглядят неплохо
Sony уже представила смартфоны Xperia 1 III и Xperia 5 III, но их продажи ещё не начались. Компания пытается сохранить интерес к новинкам, поэтому опубликовала ранее проморолики о камере. Тем не менее, реальные образцы всегда показательнее. И в сети наконец появились несколько фотографий, сделанных на флагманскую модель Xperia 1 III.
Их опубликовал инсайдер ZACKBUKS. Это три снимка, сделанные, похоже, с разными уровнями зума. Мы увидели образцы фото на главный модуль и телефото-модуль разрешением 12 Мп, форматом 1/2.9", с оптической стабилизацией изображения и через разные линзы.
Стоит отметить, что снимки сделаны при низком освещении. Сам инсайдер ZACKBUKS был впечатлён тем, как качественно засняты маленькая девочка с собакой, так как оба находились в движении в момент съёмки.