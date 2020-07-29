Показаны «живые» фото нового гибкого смартфона Samsung

По фото видно, что огромная «чёлка» для камеры, которая была у оригинального Fold, в новой модели исчезла. Вместо неё используется небольшой круглый вырез. Похоже, что в нём находится только один датчик камеры.

К сожалению, больше подробностей о Galaxy Z Fold2 неизвестно. Ходили слухи, что он будет стоить около $2000 и получит 120-Гц дисплей, а также тройную основную камеру с датчиком на 64 Мп.