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Показаны «живые» фото нового гибкого смартфона Samsung
Анонс уже скоро
5 августа состоится большая презентация Samsung Galaxy Unpacked. На ней должны представить Galaxy Z Fold2. В сети уже показали «живые» фото нового гибкого смартфона Samsung.
Пользователь Twitter под ником @hwangmh01 опубликовал изображения главного гибкого экрана смартфона, что подтвердило его дизайн и название.
По фото видно, что огромная «чёлка» для камеры, которая была у оригинального Fold, в новой модели исчезла. Вместо неё используется небольшой круглый вырез. Похоже, что в нём находится только один датчик камеры.
К сожалению, больше подробностей о Galaxy Z Fold2 неизвестно. Ходили слухи, что он будет стоить около $2000 и получит 120-Гц дисплей, а также тройную основную камеру с датчиком на 64 Мп.