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Сегодня в 12:27
Показаны «живые» фото стильного нового флагмана Honor
Золотистый корпус выглядит необычно
Скоро выйдут новые флагманские смартфоны серии Honor 50. Недавно бренд подтвердил, что в них будет использоваться совершенно новая платформа Snapdragon 778G. Теперь же в сети появились «живые» фото устройства.
Изображениями поделился пользователь Weibo под ником @菊厂影业Fans. Рендеры показывают смартфон Honor 50 в трёх цветах — золотистом, голубом и фиолетовом. Также эти изображения подтверждают дизайн основной камеры смартфона.
Другое фото показывает золотистый Honor 50 вживую. Видно, что внутри верхнего круга камеры находится один большой датчик изображения. В нижнем круге можно различить зум-объектив перископа и третий датчик камеры. Область вокруг блока камеры имеет блестящее покрытие, соответствующее цвету телефона.
Напомним, анонс Honor 50 должен состояться в июне.