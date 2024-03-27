Покажите своим родителям: отключение уведомлений на iPhone

Помните старый добрый переключатель звука? Эта классическая функция, появившаяся со времен первого iPhone, остается самым быстрым способом добиться тишины. Сдвиньте переключатель, явив красный индикатор, и ваш iPhone будет лишь вибрировать. А что iPhone 15 Pro? Кнопка действия, друзья. Простое нажатие на кнопку обеспечит вас тишиной (если настройки вы не меняли).

Для тех надоедливых приложений, которые заваливают вас уведомлениями, можно отключить звук с помощью более прямого подхода. Перейдите в раздел «Настройки» > «Уведомления» и выберите приложение, которое вас беспокоит. Просто выключите «Разрешить уведомления», чтобы полностью отключить это приложение. Вы всегда можете включить уведомления позже.

Если отключение звука в каждом приложении кажется вам непосильной задачей, воспользуйтесь режимом Focus Mode. Этот универсальный инструмент позволяет создавать пользовательские профили для различных ситуаций, например «Работа» или «Сон». Каждый профиль может иметь свой собственный набор разрешенных уведомлений, благодаря чему вы будете видеть только то, что действительно важно в определенное время.