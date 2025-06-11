Похоже, флагманский Vivo X300 Ultra получит уникальную камеру Sony Xperia

Такая технология ранее использовалась только в смартфонах Sony Xperia 1, где камера способна плавно изменять фокусное расстояние (например, от 85 до 170 мм), а не просто переключаться между двумя режимами.

Если слухи подтвердятся, Vivo X300 Ultra может получить уникальный датчик Sony, созданный специально для этой модели. Пока это только утечка, и официального подтверждения нет, но источник информации уже не раз делал точные прогнозы.