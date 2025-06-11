Похоже, флагманский Vivo X300 Ultra получит уникальную камеру Sony Xperia

Опубликовано 11 июня 2025, 21:491 мин.
Похоже, флагманский Vivo X300 Ultra получит уникальную камеру Sony XperiaНо это не точно
В сеть просочились новые подробности о будущем флагмане Vivo — смартфоне X300 Ultra, который может получить уникальные камеры от Sony. По данным известного инсайдера Digital Chat Station, Vivo готовит четыре модели в новой линейке: X300, X300 Pro, X300 Pro Mini и X300 Ultra. Самая продвинутая версия, X300 Ultra, может получить три больших сенсора, включая основную камеру с разрешением 200 МП и непрерывным оптическим зумом.
© Vivo
Такая технология ранее использовалась только в смартфонах Sony Xperia 1, где камера способна плавно изменять фокусное расстояние (например, от 85 до 170 мм), а не просто переключаться между двумя режимами.
Если слухи подтвердятся, Vivo X300 Ultra может получить уникальный датчик Sony, созданный специально для этой модели. Пока это только утечка, и официального подтверждения нет, но источник информации уже не раз делал точные прогнозы.