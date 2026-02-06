Похоже, глобальную версию флагмана Huawei Mate 80 Pro покажут в конце февраля

Опубликовано 06 февраля 2026, 14:071 мин.
Похоже, глобальную версию флагмана Huawei Mate 80 Pro покажут в конце февраляПроведёт первую глобальную презентацию новых устройств в 2026 году
Huawei объявила о проведении своего первого в 2026 году мероприятия под названием Global Innovative Product Launch. Презентация состоится 26 февраля в Мадриде.
© Huawei
Пока Huawei не раскрывает, какие именно устройства будут представлены. Однако тема мероприятия и намёки в официальных публикациях компании указывают на спортивный акцент.
По мнению инсайдеров, главным анонсом может стать новые спортивные умные часы.
Кроме этих часов, обсуждается возможный глобальный запуск и других устройств. Среди них — Watch Ultimate 2 и беспроводные наушники FreeBuds Pro 5. Оба устройства уже продаются в Китае. Также в сети ходят слухи, что Huawei может представить смартфон Mate 80 Pro для глобальных рынков.
Huawei пока не сообщила, сколько именно новинок покажет на презентации.