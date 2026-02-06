Похоже, глобальную версию флагмана Huawei Mate 80 Pro покажут в конце февраля

Пока Huawei не раскрывает, какие именно устройства будут представлены. Однако тема мероприятия и намёки в официальных публикациях компании указывают на спортивный акцент.

По мнению инсайдеров, главным анонсом может стать новые спортивные умные часы.

Кроме этих часов, обсуждается возможный глобальный запуск и других устройств. Среди них — Watch Ultimate 2 и беспроводные наушники FreeBuds Pro 5. Оба устройства уже продаются в Китае. Также в сети ходят слухи, что Huawei может представить смартфон Mate 80 Pro для глобальных рынков.

Huawei пока не сообщила, сколько именно новинок покажет на презентации.