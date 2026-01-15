Похоже, Honor Magic 9 Pro оснастят мощной 200-Мп камерой OmniVision

Инсайдер Digital Chat Station сообщил, что OmniVision разработала крупный 200-мегапиксельный датчик размером 1/1,12 дюйма. Он предназначен для флагманских смартфонов и должен фотографии с «высокой детализацией и хорошей цветопередачей даже в сложных условиях съёмки».

Пока официально не подтверждено, какой именно смартфон первым получит этот сенсор, но СМИ со ссылкой на экспертов предполагают, что речь идёт именно о Honor Magic 9 Pro.

Новый сенсор OmniVision создавался как альтернатива топовым решениям Sony. Он поддерживает современные технологии обработки изображения, которые позволяют «лучше передавать свет и тени».

Официальных подробностей о Magic 9 Pro пока нет, так как компания сосредоточена на подготовке к запуску моделей Magic 8 Pro Air и Magic 8 RSR Porsche Design.