Похоже, Huawei Pura 90 выйдет в… девяти новых цветах

Также, если раньше у Pura была узнаваемая треугольная форма блока камер, то теперь, судя по опубликованным изображениям, дизайн может стать другим. Один из вариантов напоминает камеры iPhone 17 Pro. Два других варианта похожи на недавние модели OnePlus.

Пока это только слухи и фантазия художников, основанная на словах информаторов, пишут СМИ. Сама компания хранит молчание. Официальная презентация ожидается в следующем месяце.