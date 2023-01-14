Похоже, Huawei разрабатывает флагманский процессор для смартфонов

Инсайдер ClassmateGuan подтвердил, что это скриншот из тестовой модели, и данный чипсет не будет производиться серийно. Однако Huawei не отказывается от разработки новых процессоров Kirin и продолжит их тестирование на реальных устройствах. Не исключено, что мы сможем увидеть флагманскую модель.