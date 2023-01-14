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14:53, 14 января 2023
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Похоже, Huawei разрабатывает флагманский процессор для смартфонов

Тестирует образцы

Появилась информация о неком чипсете Kirin KC10, который разрабатывает Huawei. Пишут, что он может иметь флагманскую производительность.

Похоже, Huawei разрабатывает флагманский процессор для смартфонов

Фото: Flickr

Скриншот, распространяемый через Weibo, показывает смартфон Huawei Mate 50 Pro под управлением HarmonyOS 3 и чипсетом Kirin KC10. Официальных сообщений об этом процессоре нет.

Похоже, Huawei разрабатывает флагманский процессор для смартфонов

HuaweiCentral

Инсайдер ClassmateGuan подтвердил, что это скриншот из тестовой модели, и данный чипсет не будет производиться серийно. Однако Huawei не отказывается от разработки новых процессоров Kirin и продолжит их тестирование на реальных устройствах. Не исключено, что мы сможем увидеть флагманскую модель.

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