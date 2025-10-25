Похоже, Huawei случайно показала дизайн Mate 80 Pro

Опубликовано 25 октября 2025, 22:301 мин.
Похоже, Huawei случайно показала дизайн Mate 80 ProПиксель-арт
Судя по всему, Huawei случайно раскрыла часть внешнего вида Mate 80 Pro раньше времени. По крайней мере так считают СМИ.
© Huawei
24 октября Huawei опубликовала видео, посвящённое Дню программиста. В ролике рассказывалось о работе разработчиков, создающих приложения и игры на HarmonyOS. Но СМИ заметили в одном из кадров смартфон, который, по их мнению, может быть Mate 80 Pro.
На изображении видна задняя панель устройства с массивным выступом камеры. Некоторые пользователи считают, что этот утолщённый ободок вокруг модуля может указывать на встроенный вентилятор. Также на боковой грани заметна новая кнопка, которая, возможно, отвечает за ИИ или управление камерой. Корпус устройства имеет серебристый блеск.
Хотя Huawei официально ничего не подтвердила.