Опубликовано 25 октября 2025, 22:30
1 мин.

Похоже, Huawei случайно показала дизайн Mate 80 Pro

Пиксель-арт
Судя по всему, Huawei случайно раскрыла часть внешнего вида Mate 80 Pro раньше времени. По крайней мере так считают СМИ.
© Huawei

24 октября Huawei опубликовала видео, посвящённое Дню программиста. В ролике рассказывалось о работе разработчиков, создающих приложения и игры на HarmonyOS. Но СМИ заметили в одном из кадров смартфон, который, по их мнению, может быть Mate 80 Pro.

Похоже, Huawei случайно показала дизайн Mate 80 Pro

© Huawei

На изображении видна задняя панель устройства с массивным выступом камеры. Некоторые пользователи считают, что этот утолщённый ободок вокруг модуля может указывать на встроенный вентилятор. Также на боковой грани заметна новая кнопка, которая, возможно, отвечает за ИИ или управление камерой. Корпус устройства имеет серебристый блеск.

Хотя Huawei официально ничего не подтвердила.

