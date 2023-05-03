Похоже, Microsoft отказалась от своих складных смартфонов

Последнее обновление Android 12L, выпущенное для Surface Duo, имело некоторые проблемы, которые, как ожидалось, будут исправлены, но, к сожалению, Microsoft до сих пор не устранила их. Даже в ежемесячных обновлениях безопасности, выпускаемых компанией, не упоминаются какие-либо общие исправления или улучшения ОС.

Не только ОС, но даже собственные команды Microsoft по разработке приложений для Android, похоже, отказались от Surface Duo. Недавно SwiftKey был обновлен с возможностями Bing AI, но эта функция недоступна на Surface Duo.

Остается неясным, будет ли Microsoft продолжать поддерживать Surface Duo или устройство будет полностью заброшено. Пользователям остается только гадать, правильный ли выбор они сделали, купив это устройство.