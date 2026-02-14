Похоже, недавний тизер Nothing намекал не на новые смартфоны

Обычный Nothing Phone 4a, как сообщается, выйдет в чёрном и белом вариантах. Версия Pro — в чёрном и серебристом цветах. Однако ранее компания намекала на более необычные расцветки. Будут ли представлены другие цвета позже или тизер относился к другому устройству — покажет время. А может и инсайдер неправ.