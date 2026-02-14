Похоже, недавний тизер Nothing намекал не на новые смартфоны

Опубликовано 14 февраля 2026, 11:421 мин.
Похоже, недавний тизер Nothing намекал не на новые смартфоныИнсайдер раскрыл цвета и версии памяти Nothing Phone (4a)
Подробностями о серии Nothing Phone (4a) поделился инсайдер Судханшу Амбхоре. По его данным, обе модели — Nothing Phone 4a и Nothing Phone 4a Pro — получат одинаковые варианты памяти: 8 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти в базовой версии, а также 12 ГБ и 256 ГБ в более дорогой конфигурации. Также стали известны возможные цвета, которые не совпадают с недавним тизером.
© Nothing
Обычный Nothing Phone 4a, как сообщается, выйдет в чёрном и белом вариантах. Версия Pro — в чёрном и серебристом цветах. Однако ранее компания намекала на более необычные расцветки. Будут ли представлены другие цвета позже или тизер относился к другому устройству — покажет время. А может и инсайдер неправ.
По предыдущим утечкам, смартфоны получат процессоры серии Snapdragon 7. Pro-версия может иметь защиту от пыли и влаги и аккумулятор ёмкостью 5080 мА·ч.