Похоже, некоторые популярные смартфоны Xiaomi не получат обновление HyperOS 3.0

Опубликовано 07 января 2026, 18:161 мин.
Похоже, некоторые популярные смартфоны Xiaomi не получат обновление HyperOS 3.0Пишут СМИ
Xiaomi продолжает распространять стабильную версию HyperOS 3.0. Однако «появились признаки», что часть популярных смартфонов может остаться без этого обновления, если верить СМИ.
© Xiaomi
По их информации, некоторые устройства в какой-то момент перестали получать даже тестовые версии HyperOS 3.0 или застряли на ранних этапах проверки. Это, считают издания, и говорит о том, что Xiaomi решила пропустить крупное обновление для этих моделей.
Среди глобальных моделей, которые «вызывают вопросы», — Xiaomi 13 Lite, POCO F5, POCO F5 Pro и Xiaomi 13T.
В Китае в похожей ситуации находятся Xiaomi Civi 2, Redmi Note 12 Turbo, Redmi Note 12T Pro и серия Redmi K60.
Официальных объяснений от Xiaomi нет.