Похоже, Nothing выпустит новые модели смартфонов с приставкой Lite или T

Как сообщают инсайдеры, Nothing планирует выпустить модели с приставками Lite или T, чтобы расширить линейку. Причина — якобы Pro-модели не оправдали ожиданий.

Правда, какие именно устройства под этими названиями появятся — пока неизвестно. Это может быть облегчённая версия Phone (3), либо более доступная модель на базе Phone (3a).

Стоит отметить, что ранее генеральный директор Nothing Карл Пей заявил: Phone (3) — последняя модель в серии, и выпуск версий Pro, Plus, Ultra или Max не планируется.

Единственная модель с приставкой Pro, которая выходила недавно — это Phone (3a) Pro, но она относится к среднему сегменту и не считается полноценным флагманом.

Пока официальных комментариев от компании нет.