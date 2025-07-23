Похоже, Nothing выпустит новые модели смартфонов с приставкой Lite или T

Опубликовано 23 июля 2025, 13:521 мин.
Похоже, Nothing выпустит новые модели смартфонов с приставкой Lite или TНовое ответвление
Компания Nothing недавно представила свой новый смартфон Phone (3) — первую по-настоящему флагманскую модель. Официальный запуск состоялся 2 июля 2025 года. Однако, по слухам, компания уже работает над новыми версиями устройств.
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Как сообщают инсайдеры, Nothing планирует выпустить модели с приставками Lite или T, чтобы расширить линейку. Причина — якобы Pro-модели не оправдали ожиданий.
Правда, какие именно устройства под этими названиями появятся — пока неизвестно. Это может быть облегчённая версия Phone (3), либо более доступная модель на базе Phone (3a).
Стоит отметить, что ранее генеральный директор Nothing Карл Пей заявил: Phone (3) — последняя модель в серии, и выпуск версий Pro, Plus, Ultra или Max не планируется.
Единственная модель с приставкой Pro, которая выходила недавно — это Phone (3a) Pro, но она относится к среднему сегменту и не считается полноценным флагманом.
Пока официальных комментариев от компании нет.