Похоже, OnePlus 15 получит быструю зарядку 120 Вт

Опубликовано 04 сентября 2025, 21:001 мин.
Похоже, OnePlus 15 получит быструю зарядку 120 ВтИ другие характеристики
Сертификация нового смартфона OnePlus с модельным номером CPH2747 показала поддержку проводной зарядки мощностью 120 Вт — на 20% выше, чем у OnePlus 13 с 100 Вт. Пока точно не подтверждено, что эта модель — OnePlus 15, но по косвенным данным, эксперты ставят на него.
© OnePlus
Смартфон будет работать на новом флагманском процессоре Qualcomm (возможно, Snapdragon 8 Elite Gen 5) с до 16 ГБ оперативной памяти и до 1 ТБ встроенной. Экран — 6,78-дюймовый OLED с «1,5K» разрешением и частотой обновления 165 Гц. Аккумулятор на 7000 мА·ч поддерживает 120 Вт проводной и 50 Вт беспроводной зарядки.
Сзади ожидаются три камеры по 50 МП, одна из которых перископная с 3-кратным оптическим зумом. Камеры будут расположены в квадратном модуле в левом верхнем углу корпуса. Смартфон предложат в черном, фиолетовом и «титановом» цветах.
Презентация OnePlus 15 в Китае намечена на октябрь, глобальный выпуск состоится позже.