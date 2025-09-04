Похоже, OnePlus 15 получит быструю зарядку 120 Вт

Сзади ожидаются три камеры по 50 МП, одна из которых перископная с 3-кратным оптическим зумом. Камеры будут расположены в квадратном модуле в левом верхнем углу корпуса. Смартфон предложат в черном, фиолетовом и «титановом» цветах.

Презентация OnePlus 15 в Китае намечена на октябрь, глобальный выпуск состоится позже.