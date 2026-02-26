Похоже, Poco подшутила над Samsung и намекнула на скорый выход серии X8

Так, Samsung активно продвигает новые устройства, делая акцент на функциях ИИ. Poco, в свою очередь, намекнула, что пользователям стоит ждать не громких заявлений, а «умных решений». Напрямую бренд Samsung не упоминался, но в Сети считают, что намек был на него.

Касаемо «умных решений», компания прямо не назвала модели, но СМИ пишут, мол, речь идет наверняка о готовящихся Poco X8 Pro и Poco X8 Pro Max. По слухам, их представят в ближайшие недели.

Poco X8 Pro якобы станет переименованной версией Redmi Turbo 5, а X8 Pro Max — аналогом Redmi Turbo 5 Max. Основные различия могут касаться аккумуляторов. По предварительной информации, X8 Pro получит батарею на 6500 мА·ч, а X8 Pro Max — на 8500 мА·ч.