Похоже, релиз бета-версии Xiaomi HyperOS 4 наметили на 7 августа

Согласно утечке, график будет таким: 5 августа — открытие заявок на участие, 6 августа — презентация, а 7 августа — начало рассылки первой тестовой версии для зарегистрировавшихся пользователей.

Официального подтверждения на момент написания материала от Xiaomi нет. К тому же на первых порах бета-версия будет доступна только в Китае.

По слухам, обновление принесёт: дизайн с эффектом «жидкого стекла», переработанные иконки с лучшей глубиной и тенями, а также более плавные анимации. Панель управления и уведомления тоже получат полупрозрачный вид.

Также ожидается новый «элемент интерфейса» в верхней части экрана для работы голосового помощника и быстрых подсказок. Появятся виджеты, которые можно накладывать друг на друга.