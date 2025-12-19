Похоже, серия смартфонов Huawei Pura 90 получит 3D-распознавание лица

Информацией поделился инсайдер FixedFocus. По его словам, есть вероятность, что смартфоны линейки Pura, начиная с моделей 2026 года, будут оснащены системой трехмерного распознавания лица. Pura считается одной из флагманских линеек Huawei, но до сих пор не получала «заметных нововведений» в области «биометрической защиты», пишут СМИ. В то же время Huawei уже сделала 3D-распознавание «стандартом» для всех моделей Mate, включая базовые версии.

Ранее также появлялась информация о тестировании «нового способа разблокировки» для серии Pura 90, но подробностей тогда не раскрывали. Видимо, речь шла именно о распознавании лица.