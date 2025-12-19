Опубликовано 19 декабря 2025, 14:171 мин.
Похоже, серия смартфонов Huawei Pura 90 получит 3D-распознавание лица«Вызов» серии Mate
Смартфоны Huawei серии Mate долгое время оставались единственными моделями бренда с технологией 3D-распознавания лица. Однако, по новым слухам, эта ситуация может измениться уже в 2026 году.
© Huawei
Информацией поделился инсайдер FixedFocus. По его словам, есть вероятность, что смартфоны линейки Pura, начиная с моделей 2026 года, будут оснащены системой трехмерного распознавания лица. Pura считается одной из флагманских линеек Huawei, но до сих пор не получала «заметных нововведений» в области «биометрической защиты», пишут СМИ. В то же время Huawei уже сделала 3D-распознавание «стандартом» для всех моделей Mate, включая базовые версии.
Ранее также появлялась информация о тестировании «нового способа разблокировки» для серии Pura 90, но подробностей тогда не раскрывали. Видимо, речь шла именно о распознавании лица.