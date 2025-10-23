Похоже, смартфон OnePlus Ace 6 Turbo оснастят аккумулятором на 8 000 мАч

Согласно утечке, Ace 6 Turbo получит чипсет Snapdragon 8 Gen 5 и OLED-экран с разрешением 1,5K и частотой обновления 165 Гц. Главной особенностью станет батарея ёмкостью около 8 000 мАч, что больше, чем сообщалось ранее для стандартного Ace 6 (7 650 мАч). Устройство будет поддерживать быструю зарядку 100 Вт.

Компания, судя по всему, планирует представить OnePlus 15, Ace 6 и планшет Pad 2 уже 27 октября в Китае. А вот официальные данные о Turbo-версии могут появиться в ноябре.