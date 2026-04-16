Похоже, смартфоны Honor 600 получат улучшенный ИИ-генератор видео из фотографий

Опубликовано 16 апреля 2026, 18:16
Похоже, смартфоны Honor 600 получат улучшенный ИИ-генератор видео из фотографийВерсия 2.0
Новые смартфоны Honor 600 получат возможность перевода фото в видео. Функция, как пишут СМИ, будет называться AI Image to Video 2.0.
Дадут выбрать до трёх снимков и добавить к ним текстовое описание запроса. Система сама создаст видеоролик длиной от 3 до 8 секунд. Можно также задать первый и последний кадр.
Первое поколение AI Image to Video появилось в серии Honor 400, напоминают СМИ. Теперь компания, мол, добавит новые готовые шаблоны: кинематографические стили, спецэффекты и настройки «под ключ».
Точная дата выхода Honor 600 пока неизвестна. Но судя по тизерам, это произойдёт скоро.