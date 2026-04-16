Похоже, смартфоны Honor 600 получат улучшенный ИИ-генератор видео из фотографий

Дадут выбрать до трёх снимков и добавить к ним текстовое описание запроса. Система сама создаст видеоролик длиной от 3 до 8 секунд. Можно также задать первый и последний кадр.

Первое поколение AI Image to Video появилось в серии Honor 400, напоминают СМИ. Теперь компания, мол, добавит новые готовые шаблоны: кинематографические стили, спецэффекты и настройки «под ключ».

Точная дата выхода Honor 600 пока неизвестна. Но судя по тизерам, это произойдёт скоро.