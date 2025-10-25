Похоже, сверхтонкий смартфон Xiaomi 17 Air всё же увидит свет

Опубликовано 25 октября 2025, 15:061 мин.
Похоже, сверхтонкий смартфон Xiaomi 17 Air всё же увидит светНесмотря на неудачи с трендом
В 2025 году вроде как случился бум ультратонких смартфонов: Samsung Galaxy S25 Edge, iPhone Air и ещё больше китайский производителей показали и/или выпустили свои модели. Однако спрос оказался слабым. Правда, есть вероятность, что и Xiaomi попробует «оседлать» этот тренд.
© Ferra.ru
По сообщениям инсайдеров, по крайней мере два крупных китайских производителя тестируют собственные ультратонкие устройства (Xiaomi может быть одним из них).
Согласно утечке, Xiaomi разрабатывает модель 17 Air с 6,6-дюймовым экраном 1,5K и камерой на 200 МП — даже более мощной, чем у Xiaomi 17 Pro Max. Смартфон может полностью отказаться от физических SIM-карт, поддерживая только eSIM. Ожидается, что у 6-миллиметрового Air аккумулятор будет около 5 000 мА·ч.