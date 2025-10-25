Похоже, сверхтонкий смартфон Xiaomi 17 Air всё же увидит свет

По сообщениям инсайдеров, по крайней мере два крупных китайских производителя тестируют собственные ультратонкие устройства (Xiaomi может быть одним из них).

Согласно утечке, Xiaomi разрабатывает модель 17 Air с 6,6-дюймовым экраном 1,5K и камерой на 200 МП — даже более мощной, чем у Xiaomi 17 Pro Max. Смартфон может полностью отказаться от физических SIM-карт, поддерживая только eSIM. Ожидается, что у 6-миллиметрового Air аккумулятор будет около 5 000 мА·ч.