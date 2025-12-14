Похоже, в 2026 году Vivo выпустит…. экшн-камеру

Опубликовано 14 декабря 2025, 21:581 мин.
Похоже, в 2026 году Vivo выпустит…. экшн-камеруНеожиданно
Согласно данным инсайдеров, Vivo планирует расширить свой ассортимент и выпустить в 2026 году отдельную экшн-камеру. Устройство, как сообщается, может быть представлено в первой половине года.
© GoPro
Конкретные технические характеристики будущей камеры пока не раскрываются. Однако, как отмечают СМИ, у Vivo уже есть значительный опыт в области стабилизации изображения. Ещё со времен Vivo X50 Pro. Этот опыт в аппаратной и программной стабилизации и может лечь в основу экшн-камеры.
СМИ пишут, что анонс камеры может совпасть с флагманом Vivo X300 Ultra, что сам получит мощную камеру с двумя сенсорами по 200 Мп и процессором Snapdragon 8 Elite Gen 5.
Более подробная информация, вероятно, появится ближе к дате анонса.