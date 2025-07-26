Похоже, в линейке iPhone 17 будут оранжевые и светло-золотые варианты

Базовая модель iPhone 17 будет доступна в чёрном, белом, стальном сером, зелёном, фиолетовом и светло-голубом цветах.

Главной новинкой может стать ярко-оранжевый вариант iPhone 17 Pro. Кроме него, Pro-версия будет доступна в чёрном, белом, сером и тёмно-синем цветах. Последний напоминает титановый вариант iPhone 15 Pro.

Ещё одна ожидаемая новинка — iPhone 17 Air. Это будет самый тонкий iPhone в истории, и его планируют выпускать в чёрном, белом, светло-голубом и светло-золотом цветах.

Хотя официального подтверждения от Apple пока нет.