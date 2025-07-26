Похоже, в линейке iPhone 17 будут оранжевые и светло-золотые варианты

Опубликовано 26 июля 2025, 22:301 мин.
Похоже, в линейке iPhone 17 будут оранжевые и светло-золотые вариантыМодно, молодёжно
Apple, похоже, продолжит радовать пользователей новыми цветами. Согласно утечкам, в сентябре компания представит серию iPhone 17 с обновлённой цветовой палитрой.
Базовая модель iPhone 17 будет доступна в чёрном, белом, стальном сером, зелёном, фиолетовом и светло-голубом цветах.
Главной новинкой может стать ярко-оранжевый вариант iPhone 17 Pro. Кроме него, Pro-версия будет доступна в чёрном, белом, сером и тёмно-синем цветах. Последний напоминает титановый вариант iPhone 15 Pro.
Ещё одна ожидаемая новинка — iPhone 17 Air. Это будет самый тонкий iPhone в истории, и его планируют выпускать в чёрном, белом, светло-голубом и светло-золотом цветах.
Хотя официального подтверждения от Apple пока нет.