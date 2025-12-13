Похоже, в серии vivo V70 будет четыре модели

Опубликовано 13 декабря 2025, 15:001 мин.
Похоже, в серии vivo V70 будет четыре моделиБез версий Pro
Недавно смартфоны vivo V70 и vivo V70 Lite прошли сертификацию. Однако, если верить новой утечке, это будут не единственные устройства в серии.
© Vivo
По слухам, линейка vivo V70 будет состоять из четырёх моделей:
-
Vivo V70,
-
Vivo V70 Lite,
-
Vivo V70 Elite,
-
Vivo V70 FE.
Инсайдеры подчёркивают, что никаких моделей с приставками Pro или Pro+ в этот раз не ожидается.
Сообщается, что vivo V70 Lite и vivo V70 Elite выйдут на глобальный рынок. А вот vivo V70 и vivo V70 FE, вероятно, предназначены только для Индии.
Предыдущая линейка vivo V60 была куда разнообразнее, отметили СМИ. Она включала сам V60, два варианта V60 Lite (5G и 4G), а также модель V60e.