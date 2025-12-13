Похоже, в серии vivo V70 будет четыре модели

По слухам, линейка vivo V70 будет состоять из четырёх моделей:

Vivo V70 ,

Vivo V70 Lite ,

Vivo V70 Elite ,

Vivo V70 FE.

Инсайдеры подчёркивают, что никаких моделей с приставками Pro или Pro+ в этот раз не ожидается.

Сообщается, что vivo V70 Lite и vivo V70 Elite выйдут на глобальный рынок. А вот vivo V70 и vivo V70 FE, вероятно, предназначены только для Индии.

Предыдущая линейка vivo V60 была куда разнообразнее, отметили СМИ. Она включала сам V60, два варианта V60 Lite (5G и 4G), а также модель V60e.