Опубликовано 13 декабря 2025, 15:00
Похоже, в серии vivo V70 будет четыре модели

Без версий Pro
Недавно смартфоны vivo V70 и vivo V70 Lite прошли сертификацию. Однако, если верить новой утечке, это будут не единственные устройства в серии.
По слухам, линейка vivo V70 будет состоять из четырёх моделей:

  • Vivo V70,

  • Vivo V70 Lite,

  • Vivo V70 Elite,

  • Vivo V70 FE.

Инсайдеры подчёркивают, что никаких моделей с приставками Pro или Pro+ в этот раз не ожидается.

Сообщается, что vivo V70 Lite и vivo V70 Elite выйдут на глобальный рынок. А вот vivo V70 и vivo V70 FE, вероятно, предназначены только для Индии.

Предыдущая линейка vivo V60 была куда разнообразнее, отметили СМИ. Она включала сам V60, два варианта V60 Lite (5G и 4G), а также модель V60e.

Источник:gsmarena
Автор:Максим Многословный
