Похоже, Xiaomi 18 Pro предложит сразу два 200 Мп-сенсора

Речь идёт о крупном сенсоре размером 1/1,28 дюйма. Сообщается, мол, Xiaomi 18 Pro и 18 Pro Max могут быть оснащены сразу двумя 200-мегапиксельными камерами — основной и перископической. Стандартная версия Xiaomi 18 получит один перископический зум-объектив на 200 Мп.

Также ожидается, что базовая модель получит экран около 6,4 дюйма — немного больше, чем раньше. Смартфоны Xiaomi 18, 18 Pro и 18 Pro Max, вероятно, будут работать на грядущем Snapdragon 8 Elite Gen 6. А версия Ultra может получить ещё более мощный вариант этого чипа.