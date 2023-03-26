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13:36, 26 марта 2023
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Похоже, Xiaomi Redmi начала производство 300-Вт зарядки

Её уже демонстрировали

По словам инсайдера Digital Chat Station, Xiaomi планирует начать массовое производство технологии сверхбыстрой зарядки мощностью 300 Вт. Она может полностью зарядить смартфон всего за пять минут.

Похоже, Xiaomi Redmi начала производство 300-Вт зарядки

Фото: Xiaomi

Недавно компания продемонстрировала модифицированную версию Redmi Note 12 Pro+, в которой реализована сверхбыстрая зарядка. Похоже, что в ближайшем будущем эта технология будет применяться к серийным моделям.

Модифицированная версия Redmi Note 12 Pro+ заряжает аккумулятор ёмкостью 4100 мАч почти до 50% всего за две минуты и полностью — за пять минут. Технология обеспечивает пиковую мощность 290 Вт, что близко к уровню 300 Вт.

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