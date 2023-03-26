Похоже, Xiaomi Redmi начала производство 300-Вт зарядки

Недавно компания продемонстрировала модифицированную версию Redmi Note 12 Pro+, в которой реализована сверхбыстрая зарядка. Похоже, что в ближайшем будущем эта технология будет применяться к серийным моделям.

Модифицированная версия Redmi Note 12 Pro+ заряжает аккумулятор ёмкостью 4100 мАч почти до 50% всего за две минуты и полностью — за пять минут. Технология обеспечивает пиковую мощность 290 Вт, что близко к уровню 300 Вт.