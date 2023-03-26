Похоже, Xiaomi Redmi начала производство 300-Вт зарядки

13:36, 26 марта 2023
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Похоже, Xiaomi Redmi начала производство 300-Вт зарядкиЕё уже демонстрировали
По словам инсайдера Digital Chat Station, Xiaomi планирует начать массовое производство технологии сверхбыстрой зарядки мощностью 300 Вт. Она может полностью зарядить смартфон всего за пять минут.
Фото: Xiaomi
Недавно компания продемонстрировала модифицированную версию Redmi Note 12 Pro+, в которой реализована сверхбыстрая зарядка. Похоже, что в ближайшем будущем эта технология будет применяться к серийным моделям.
Модифицированная версия Redmi Note 12 Pro+ заряжает аккумулятор ёмкостью 4100 мАч почти до 50% всего за две минуты и полностью — за пять минут. Технология обеспечивает пиковую мощность 290 Вт, что близко к уровню 300 Вт.