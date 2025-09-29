Поклонники Sony оценили новый среднебюджетник Xperia 10 VII

Были и замечания к технической части. Часть аудитории хотела бы видеть более мощный процессор Snapdragon 7-й серии вместо 6 Gen 3, а также возвращение телеобъектива, который был в Xperia 10 V. Другие вспомнили о поддержке вывода видео через USB 3.0, доступной ещё в Xperia 10 III.