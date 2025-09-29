Поклонники Sony оценили новый среднебюджетник Xperia 10 VII

Опубликовано 29 сентября 2025, 17:151 мин.
Поклонники Sony оценили новый среднебюджетник Xperia 10 VIIВам как?
По результатам недавнего опроса GSMArena, большинство фанатов Sony поддержали новый Xperia 10 VII. Смартфон среднего класса имеет: строгий прямоугольный дизайн, разъём для наушников 3,5 мм и слот для microSD. Подобные функции сегодня редкость.
© Sony
Некоторые пользователи пожаловались на высокую цену, но итог голосования оказался интересным: соотношение «хочу купить» к «слишком дорого» составило 5 к 1.
Были и замечания к технической части. Часть аудитории хотела бы видеть более мощный процессор Snapdragon 7-й серии вместо 6 Gen 3, а также возвращение телеобъектива, который был в Xperia 10 V. Другие вспомнили о поддержке вывода видео через USB 3.0, доступной ещё в Xperia 10 III.