Покупаем современный дешёвый смартфон: Xiaomi Redmi 10C или Realme C25S?

Ведущий DimaViper Live выяснил, какому из двух мобильных устройств стоит отдать предпочтение, если у вас не очень много денег: Xiaomi Redmi 10C (вышел в 2022 году) или Realme C25S (вышел в 2021 году).

По комплектации из двух аппаратов выигрывает Realme, так как вместе со смартфоном вы получаете защитную плёнку и чехол. У Xiaomi же в коробке нет ничего из этого. Зарядка у Xiaomi Redmi 10C имеет мощность всего 10 Вт, у Realme - 18 Вт.

Шустрее в плане включения оказался Redmi 10C. Диагональ экрана у Xiaomi составляет 6,7 дюйма, у Realme - 6,5 дюйма, в остальном же эти дисплеи схожи: имеют IPS-матрицу, разрешение HD+, частоту обновления в 60 Гц. Кроме того, Realme сам по себе толще и тяжелее, так как у него ёмкость аккумулятора составляет 6000 мАч, а не 5000 мАч, как у конкурента.

Что касается процессоров, то на Xiaomi Redmi 10C стоит Snapdragon 680, на Realme C25S - MediaTek Helio G85. Более современной моделью считается всё-таки первый. В бенчмарках же преимущество по троттлингу и скорости памяти оказывается у Xiaomi. Все результаты тестирования - ниже.