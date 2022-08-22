Покупаем современный дешёвый смартфон: Xiaomi Redmi 10C или Realme C25S?Эксперт рассказал, какой из них лучше выбрать
Ведущий DimaViper Live выяснил, какому из двух мобильных устройств стоит отдать предпочтение, если у вас не очень много денег: Xiaomi Redmi 10C (вышел в 2022 году) или Realme C25S (вышел в 2021 году).
По комплектации из двух аппаратов выигрывает Realme, так как вместе со смартфоном вы получаете защитную плёнку и чехол. У Xiaomi же в коробке нет ничего из этого. Зарядка у Xiaomi Redmi 10C имеет мощность всего 10 Вт, у Realme - 18 Вт.
Шустрее в плане включения оказался Redmi 10C. Диагональ экрана у Xiaomi составляет 6,7 дюйма, у Realme - 6,5 дюйма, в остальном же эти дисплеи схожи: имеют IPS-матрицу, разрешение HD+, частоту обновления в 60 Гц. Кроме того, Realme сам по себе толще и тяжелее, так как у него ёмкость аккумулятора составляет 6000 мАч, а не 5000 мАч, как у конкурента.
Что касается процессоров, то на Xiaomi Redmi 10C стоит Snapdragon 680, на Realme C25S - MediaTek Helio G85. Более современной моделью считается всё-таки первый. В бенчмарках же преимущество по троттлингу и скорости памяти оказывается у Xiaomi. Все результаты тестирования - ниже.
У Xiaomi есть версии как с NFC, так и без, а вот Realme C25S поддерживает этот модуль всегда.
Если говорить об автономности, то однозначно в этом плане побеждает C25S. У него больше аккумулятор (6000 мА*ч) и более мощная зарядка в комплекте (18 Вт).
Из камер основная имеет разрешение у Redmi 10C - в 50 МП, у Realme C25S - в 48 МП. Широкоугольных объективов нет вообще. Фронтальные камеры имеют по 5 МП (Xiaomi) и 8 МП (Realme). Также Realme C25S умеет снимать видео в Full HD 60 к/с, а Xiaomi - только в Full HD 30 к/с.
На деле по детализации фото лучше оказываются Realme. В ночном режиме быстрее снимки делает Xiaomi, но при этом они получаются у него слишком шумные.
Вывод
Из двух устройств интереснее кажется Realme C25S. По сравнению с конкурентом у него лучше комплектация, софт, камеры, мощнее блок питания, больше батарея. Хотя при этом у него более слабый и старый процессор.