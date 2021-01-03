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Вчера 20:23
Покупатели новейшего смартфона Xiaomi Mi 11 нашли способ получить 55-Вт зарядку за копейки
По умолчанию зарядка в комплект не включена
Недавно в Китае начались продажи флагманского смартфона Xiaomi Mi 11 — первого в истории компании, которые поставляется без зарядного устройства в коробке. Первое время Xiaomi предлагает смартфон в комплекте с 55-Вт адаптером питания, который отдельно стоит около $15. Как оказалось, некоторые люди нашли способ получить зарядку бесплатно, не тратя деньги даже на сам смартфон.
Как пишет источник, некоторые покупатели выяснили, что они могут получить зарядное устройство менее, чем за доллар ($0,0015). Дело в том, что когда выбираешь на сайте комплект с адаптером питания, при оформлении заказа смартфон и аксессуар отображаются как два разных товара.
Gizmochina
Покупатели догадались, что могут оформить возврат только на сам телефон, а зарядку оставить себе. В итоге они должны получить назад почти все свои деньги и стать счастливыми обладателями 55-Вт зарядного устройства. Пока неясно, работает ли эта схема так, как предполагают хитрецы. Не исключено, что Xiaomi может вычесть из суммы заказа полную стоимость зарядки.