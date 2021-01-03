Покупатели новейшего смартфона Xiaomi Mi 11 нашли способ получить 55-Вт зарядку за копейки

Покупатели догадались, что могут оформить возврат только на сам телефон, а зарядку оставить себе. В итоге они должны получить назад почти все свои деньги и стать счастливыми обладателями 55-Вт зарядного устройства. Пока неясно, работает ли эта схема так, как предполагают хитрецы. Не исключено, что Xiaomi может вычесть из суммы заказа полную стоимость зарядки.