Покупатели по всему миру начали выбирать б/у смартфоны вместо новых

В 2021 году поставки подержанных смартфонов составили 253,4 млн. Таким образом, увеличение составило +11,5%. IDC считает, что этот темп роста сохранится до 2026 года. Тогда отгрузки составят 413,3 млн при совокупном годовом темпе роста 10,3%.

Аналитики говорят, что решающим фактором тут стали привлекательные цены. Кроме того, может иметь значение экологический фактор. Возможно, люди стали больше задумываться об окружающей среде и стремиться ограничить потребление.