Покупатели по всему миру начали выбирать б/у смартфоны вместо новых

16:08, 10 января 2023
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Покупатели по всему миру начали выбирать б/у смартфоны вместо новыхТакой тренд продлится до 2026 года
Аналитики из IDC обнаружили, что глобальные поставки восстановленных и бывших в употреблении смартфонов достигли 282,6 млн в 2022 году. Это больше, чем годом ранее.
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В 2021 году поставки подержанных смартфонов составили 253,4 млн. Таким образом, увеличение составило +11,5%. IDC считает, что этот темп роста сохранится до 2026 года. Тогда отгрузки составят 413,3 млн при совокупном годовом темпе роста 10,3%.
Аналитики говорят, что решающим фактором тут стали привлекательные цены. Кроме того, может иметь значение экологический фактор. Возможно, люди стали больше задумываться об окружающей среде и стремиться ограничить потребление.