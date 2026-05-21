Опубликовано 21 мая 2026, 16:30
Покупатели «трампофона» Trump Mobile пожаловались на утечку личных данных

Что случилось
Смартфоны и услуги связи под брендом Trump Mobile оказались в центре скандала. Как пишут СМИ, личные данные покупателей, включая почтовые и электронные адреса, попали в открытый доступ.
Издания ссылаются на двух ютуберов, что заказали T1 «из любопытства». О проблеме им сообщил «независимый исследователь», который нашёл данные в интернете. По словам ютуберов, исследователь не смог дозвониться в компанию, и проблема до сих пор не исправлена. Как именно злоумышленники получили доступ, не уточняется — но данные «всё ещё в сети».

Устройство сопровождалось проблемами с самого начала: например, при попытке заказа сайт выдавал ошибку и списывал не ту сумму. На запрос журналистов компания не ответила.

Источник:techcrunch
Автор:Максим Многословный
