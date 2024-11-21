Полицейское ПО Graykey лишь частично взломало iPhone под управлением iOS 18

В то время как большинство iPhone, работающих под управлением этих версий, указаны как имеющие возможность «частичной» разблокировки, модели iPhone 11, похоже, полностью взламываемы. Точное значение «частичного» доступа остается неясным, хотя он может включать в себя получение незашифрованных файлов, структур папок и данных о размере файлов, в то время как зашифрованное содержимое остается недоступным.

Способность Graykey обходить защиту iPhone основана на использовании уязвимостей в iOS, поэтому ее эффективность может меняться в зависимости от обновлений ПО.