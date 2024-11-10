Телефоны
Опубликовано 10 ноября 2024, 08:15
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Полиция пожаловалась на сложности при взломе iPhone с iOS 18

затрудняющими судебное разблокирование
Сотрудники правоохранительных органов Детройта предупредили о якобы новой функции iOS 18, которая вызывает случайные перезагрузки устройств Apple. Проблема для полиции, о которой пишут СМИ, затрудняет разблокировку iPhone, хранимых для судебно-экспертного анализа.
Полиция пожаловалась на сложности при взломе iPhone с iOS 18
© Ferra

Полиция Мичигана полагает, что проблема с перезагрузками связана с функцией безопасности в iOS 18. Когда iPhone, работающий на iOS 18, отключается от сотовой сети, он может вызвать перезагрузку, особенно в устройствах, которые были разблокированы хоть раз. Это облегчает доступ к телефону с помощью инструментов, доступных полиции. Однако перезагрузка нарушает этот процесс.

Проблема сохраняется даже в случае изоляции устройств в клетках Фарадея, которые блокируют все сигналы. Хотя точная причина остается неизвестной, правоохранительные органы предполагают, что перезагрузка может быть частью функции безопасности, добавленной в iOS 18.

Эксперт по криптографии Мэттью Грин выразил сомнение в этой теории, назвав ее «глубоко сомнительной», но признал потенциальную гениальность такой функции.

Источник:MacRumors
Автор:Максим Многословный
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