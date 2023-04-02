Полная зарядка смартфона менее чем за 7 минут: протестирована 260-Вт технология Infinix

Ресурс получил экспериментальный образец смартфона Zero Ultra, который поддерживает 260-ваттную зарядку и беспроводную зарядку мощностью 110 Вт. Смартфон имеет аккумулятор ёмкостью 4400 мАч и был заряжен с 1% до 100% за 6 минут 27 секунд. Это быстрее, чем обещала Infinix, которая заявляла о 8 минутах. До 25% смартфон заряжается за одну минуту, а до 50% — за чуть более двух минут. Температура аккумулятора при такой зарядке достигает 47 градусов, что не является критическим значением.