Полноценный показ складывающегося втрое Huawei Mate XTs назначили на 4 сентября

Изначально ожидалось, что устройство выйдет сразу после iPhone 17, чтобы составить конкуренцию, но компания выбрала путь опережения. В тизере Huawei показала верхний угол смартфона и подтвердила новый фирменный цвет — фиолетовый. В прошлой модели главным был красно-золотой вариант.

Чуть позже глава потребительского бизнеса компании Ричард Ю показал в Weibo первый ролик с новым «трифолдом». Правда, он был белого цвета.

Помимо Mate XTs, на мероприятии обещают показать и другие новинки. Официально их не раскрыли, но, по слухам, это могут быть новые наушники FreeBuds 7i, носимые гаджеты и даже автомобили.