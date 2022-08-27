Полностью раскрыты характеристики процессора Snapdragon 6 Gen 1 для недорогих смартфонов

Источники сообщают, что новый Snapdragon 6 Gen 1, который придёт на смену чипсетам серии Snapdragon 600, будет выполнен по 4-нм техпроцессу. Он будет оснащён CPU Qualcomm Kyro с тактовой частотой до 2,2 ГГц. Чипсет будет поддерживать USB 3.1 и до 12 ГБ оперативной памяти LPDDR5 с тактовой частотой до 2750 МГц. В качестве модема будет выступать Snapdragon X62 5G, работающий в диапазонах 5G mmWave и sub-6GHz.

Устройства, поставляемые со Snapdragon 6 Gen 1, будут предлагать разрешение до FHD+ с частотой обновления 120 Гц. Что касается WiFi, то будет обеспечен Qualcomm FastConnect 6700 WiFi 6E, а также Bluetooth 5.2. Смартфоны смогут использовать тройную камеру с разрешением 13 Мп, двойную камеру с разрешением 25 + 16 Мп и одну камеру с разрешением 48 Мп.

Утечка не раскрывает сроки запуска нового чипсета, однако мы можем ожидать, что он дебютирует в ближайшие месяцы вместе со Snapdragon 8 Gen 2.