Полностью рассекречен бюджетный Galaxy A52

Samsung выпустит Galaxy A52 в двух версиях: базовый 4G-смартфон с процессором Qualcomm Snapdragon 720G и 5G-модель на Snapdragon 750G. Стандартный смартфон будет стоить 349 евро, а 5G — 429 евро.

Что касается цветов, то смартфон будет доступен в белом, чёрном, синем и сиреневом цветах. Galaxy A52 будет оснащён SuperAMOLED экраном диагональю 6,5 дюйма и разрешением 2400 x 1080 пикселей. Сканер отпечатков пальцев будет встроен в дисплей. Также в него будет врезана 32-Мп фронтальная камера. Основная камера получит главный 65-Мп датчик, ультраширокоугольный 8-Мп модуль, а также сенсоры на 5 и 2 Мп. Со смартфона можно будет записывать 4K-видео.

Устройство также получит аккумулятор ёмкостью 4500 мАч с поддержкой 25-Вт зарядки. Двойной слот под симки и NFC прилагаются.