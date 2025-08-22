Полные характеристики камеры Oppo Find X9 Pro просочились в Сеть

Также будет 50 МП сверхширокоугольная камера с сенсором Samsung ISOCELL JN5 и 2 МП сенсор глубины. Фронтальная камера предложит 50 МП и использует тот же сенсор Samsung ISOCELL JN5.

Ранее появлялись утечки о других характеристиках устройства: экран LTPO OLED диагональю 6,78 дюйма с тонкими рамками, ультразвуковой сканер отпечатков в дисплее, защита от воды и пыли по стандартам IP68 и IP69, процессор MediaTek Dimensity 9500 и аккумулятор ёмкостью от 7 000 до 7 500 мА·ч.

Дизайн смартфона изменился по сравнению с прошлым поколением: камера теперь не круглая, а размещена в верхнем левом углу. Она напоминает блок камер серии Oppo Reno14, но выглядит «более премиально», пишут СМИ.