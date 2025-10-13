Полные характеристики Vivo X300 Pro стали известны до официального релиза

Vivo X300 Pro (модель V2502A) имеет размеры 161,98×75,48×7,99 мм, вес — 226 г. Доступны цвета Freedom Blue, Simple White, Pure Black и Wilderness Brown. Экран — 6,78-дюймовый OLED BOE Q10+ с разрешением 2800×1260 пикселей, частотой обновления 120 Гц.

Смартфон работает на процессоре Dimensity 9500, оснащён аккумулятором 6510 мАч с проводной зарядкой 90 Вт и беспроводной 40 Вт.

Камеры: фронтальная 50 МП Samsung JN1, угол обзора 92°, основная камера 200 МП Sony LYT-828 с OIS, ультраширокая 50 МП Samsung JN1, а также 200 МП Samsung HPB с перископическим объективом и OIS. Телефон поддерживает обработку изображений через чипы VS1 и V3+, а также опциональный телевик Zeiss 2,35x.

Другие характеристики включают Android 16 на базе OriginOS 6, усилитель сигнала, 4 Wi-Fi чипа, двойные динамики, сканер отпечатка под экраном, Bluetooth 5.4, NFC, USB 3.2 Gen 1, Action Button и защиту IP68.

Продажи начнутся 17 октября в версиях 12+256 ГБ, 16+512 ГБ и 16+1 ТБ.