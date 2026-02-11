Полные характеристики всех моделей Samsung Galaxy S26 слили в Сеть

Galaxy S26 и S26+ в Европе будут работать на процессоре Exynos 2600, версия S26 Ultra получит Snapdragon 8 Elite Gen 5 с повышенной частотой. Базовые модели оснащены 12 ГБ оперативной памяти, а Ultra — до 16 ГБ в версии с 1 ТБ памяти. Минимальный объём хранилища у S26 — 256 ГБ.

Размеры и разрешение экранов остались такими же, как у серии S25. Все модели защищены стеклом Gorilla Armor 2.