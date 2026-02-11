Полные характеристики всех моделей Samsung Galaxy S26 слили в Сеть

Полные характеристики всех моделей Samsung Galaxy S26 слили в СетьИ цены
Galaxy S26 и S26+ в Европе будут работать на процессоре Exynos 2600, версия S26 Ultra получит Snapdragon 8 Elite Gen 5 с повышенной частотой. Базовые модели оснащены 12 ГБ оперативной памяти, а Ultra — до 16 ГБ в версии с 1 ТБ памяти. Минимальный объём хранилища у S26 — 256 ГБ.
Размеры и разрешение экранов остались такими же, как у серии S25. Все модели защищены стеклом Gorilla Armor 2.
Ёмкость батареи увеличилась только у обычного S26 — на 300 мА·ч. У других моделей она прежняя, но S26 Ultra поддерживает быструю зарядку до 60 Вт. Магнитной поддержки беспроводной зарядки Qi2, несмотря на слухи, нет.
Фронтальная камера у всех трёх моделей — 12 Мп. S26 и S26+ получили основной модуль 50 Мп, телеобъектив с 3-кратным зумом и широкоугольную камеру 12 Мп. S26 Ultra оснащён основной камерой 200 Мп, дополнительными телеобъективами с 3- и 5-кратным зумом и улучшенной широкоугольной камерой 50 Мп.
Ожидаемые цены в ЕС: от 999 евро за S26, 1 269 евро за S26+ и 1 469 евро за S26 Ultra.