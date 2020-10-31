Половина проданных к концу года смартфонов будут китайскими

По прогнозам специалистов, к концу года доля каждого китайского производителя смартфонов изменится только на фоне падения Huawei. Например, в третьем квартале 2020 года доля последней снизилась на 7% по сравнению со вторым кварталом года. Место Huawei под солнцем займут другие китайские производители.

Напомним, в третьем квартале 2020 Samsung стала лидером рынка, отгрузив 79,8 смартфона. На втором месте пока осталась Huawei c 50,9 млн, третье место неожиданно заняла Xiaomi (46,2), а четвёртое место досталось Apple (41,7). Ещё один китайский бренд Oppo оказался на пятом месте (31 млн).