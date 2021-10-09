Половина владельцев Android-смартфонов захотели купить iPhone 13

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Половина владельцев Android-смартфонов захотели купить iPhone 13Чаще всего людей привлекают Pro-модели
Американская компания JPMorgan Chase провела опрос и выяснила, какие модели новой линейки смартфонов Apple люди предпочитают больше всего.
Оказалось, что люди, планирующие купить новый айфон или перейти с Android на iOS, чаще хотят купить iPhone 13 Pro и iPhone 13 Pro Max. Вторая модель, кстати, оказалась даже предпочтительнее из-за своего большего экрана.
Опрос показал, что 65% владельцев iPhone хотели бы купить смартфон новой линейки iPhone 13. Среди пользователей Android-смартфонов таких людей 50%. Также стало ясно, что американцы меньше всех заинтересованы в обновлении своего телефона, чем жители Великобритании и Китая.
Напомним, в России iPhone 13 Pro и iPhone 13 Pro Max стоят 100 и 110 тысяч рублей соответственно.