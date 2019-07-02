Половина владельцев iPhone не могут отличить свою модель от других

Эксперты показывали им изображения устройств от одного и того же производителя. Задачей участников было найти среди них свою модель телефона. Владельцы iPhone в большинстве провалили тест. Особенно сложно было хозяевам iPhone XR и iPhone 7. Лучше с заданием справились обладатели Samsung Galaxy S9+.
Decluttr
Зато больше половины (60%) владельцев Samsung Galaxy S7, S8 и S9 понятия не имели, что их смартфон поддерживает беспроводную зарядку. А для 86% пользователей iPhone XR, XS и X долгое время оставалось загадкой то, что их устройства поддерживают NFC.
Ещё один забавный результат исследования: почти треть американцев уверены, что их смартфон поддерживает 5G. А 62% из них уже заметили «улучшения» скорости интернета.