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Половина владельцев iPhone не могут отличить свою модель от других

Да и вообще мало что знают о своих смартфонах
Компания Decluttr решила узнать, действительно ли американцы понимают, что они приобретают, когда тратят деньги на смартфон. Оказалось, что всё-таки не очень. По крайней мере, половина владельцев iPhone не сумели даже правильно идентифицировать свою модель.

Эксперты показывали им изображения устройств от одного и того же производителя. Задачей участников было найти среди них свою модель телефона. Владельцы iPhone в большинстве провалили тест. Особенно сложно было хозяевам iPhone XR и iPhone 7. Лучше с заданием справились обладатели Samsung Galaxy S9+.

Decluttr

Зато больше половины (60%) владельцев Samsung Galaxy S7, S8 и S9 понятия не имели, что их смартфон поддерживает беспроводную зарядку. А для 86% пользователей iPhone XR, XS и X долгое время оставалось загадкой то, что их устройства поддерживают NFC.

Ещё один забавный результат исследования: почти треть американцев уверены, что их смартфон поддерживает 5G. А 62% из них уже заметили «улучшения» скорости интернета.

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