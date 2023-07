Получит ли смартфон с необычным дизайном Nothing Phone складную версию

В недавнем интервью IndiaToday генеральный директор Nothing Карл Пей дал понять, что компания не заинтересована в выпуске складного устройства. По мнению Пея, складные устройства все еще являются нишевыми продуктами и пока не готовы к значительной эволюции. Он даже упомянул, что потребители не смогут отличить складные телефоны друг от друга, если спрятать логотипы.

Отвечая на вопрос о слухах о Nothing Fold, Пей подтвердил, что в ближайшем будущем такое устройство не планируется. Хотя комментарии Пея и положили конец слухам о Nothing Fold, стоит отметить, что технологическая индустрия может быстро меняться: на данный момент компания Nothing сосредоточена на своем последнем телефоне Phone (2), и если он будет хорошо продаваться на рынке, то это может дать компании ресурсы для изучения «складного пространства» в будущем.