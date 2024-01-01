Получивший приглашение на анонс Galaxy S24 инсайдер раскрыл точную дату презентации

По его словам, презентация запланирована на 17 января 2024 года, что на две недели раньше, чем обычное время проведения подобных мероприятий компанией.

Тема мероприятия «Galaxy AI is coming» намекает на значительный акцент на искусственный интеллект в новых моделях. Ожидается, что Samsung представит флагманские модели Galaxy S24, включая Ultra-версию.

Уже известны некоторые характеристики новых устройств. Все три модели будут оснащены процессором Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3.

Флагман Galaxy S24 Ultra получит 6.8-дюймовый Dynamic AMOLED 2X дисплей с разрешением QuadHD+ и яркостью 2600 нит, 200-мегапиксельную основную камеру с возможностью 100-кратного цифрового и 4-кратного оптического зума, а также аккумулятор на 5000 мАч с быстрой зарядкой, позволяющей зарядить устройство от 0 до 65% за 30 минут.